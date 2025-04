Grande partecipazione, solidarietà e meteo clemente alla domenica podistica castelnovese che ha inaugurato il Corrilunigiana 2025

Riceviamo da Pro Avis Castelnuovo Magra

Domenica 13 aprile si è svolta la prima delle tante manifestazioni podistiche che la Pro Avis Castelnuovo Magra organizzerà quest’anno direttamente o in collaborazione con altri organizzatori: il 9° Trofeo Pro Avis, che era anche 9° Memorial Mussi Francesco, 7° Trofeo del Donatore Avis Memorial Russo Franco e “Corri per Ines e Edo”, 2 bimbi affetti da difficoltà psicomotorie; il ricavato della non competitiva/ludico motoria, infatti, è stato completamente devoluto al sostentamento delle loro spese mediche.

Grande successo di partecipanti, più di 200 tra bimbi e adulti competitivi e non, in una mattinata che per fortuna, date le previsioni non buone del meteo, si è dimostrata accettabile, con solo qualche piccolo scroscio d’acqua che, tuttavia, non ha impedito lo svolgimento regolare della manifestazione.

La corsa era la prima delle 20 tappe della 37ma edizione del Circuito Interregionale “Corrilunigiana” dei Fratelli Codeluppi e si è svolta, con partenza nel Centro Sportivo Comunale di via Aglione 3, sia dentro con le gare dei bimbi, sia fuori e nelle vicinanze con un circuito di 2 giri per i competitivi ed un giro solo per i partecipanti alla ludico/motoria.

Come al solito grande impegno organizzativo della società di casa che ha contribuito alla riuscita della manifestazione.

Prima delle donne per quanto riguarda la gara degli assoluti si è piazzata Alice Franceschini della ASD Atletica Spezia Duferco; vincitore, invece, degli assoluti uomini è stato Gabriele Benedetti del G.P. Parco Alpi Apuane.

La gara era valida anche per il campionato regionale toscano Corsa su Strada C.S.I.

Per quanto riguarda tutti i risultati e foto qui di seguito il link del Corrilunigiana e quello del gruppo Facebook della Pro Avis:

www.corrilunigiana.it

www.facebook.com/groups/673701712749995

