Il Festival del balletto di Nervi torna alle origini: solo danza in calendario con big come Opéra de Paris e Royal Ballet

Genova. “Ci voleva!” È il commento detto ad alta voce alla fine della conferenza stampa da qualcuno tra il pubblico presente che riassume in una frase il programma del Nervi International Ballet Festival 2025 (28 giugno – 27 luglio) al di là delle polemiche, al di là dei ricorsi legali sulla nomina del responsabile artistico Jacopo Bellussi.

Niente più concerti di musica leggera o jazz (la Music che compariva nel titolo della kermesse l’anno scorso è stata sostituita da International), come richiesto dai promotori e dal consiglio di indirizzo, ma solo danza con i big del balletto mondiale: il Ballet de l’Opéra de Paris (4 – 5 luglio) che torna in Italia dopo quarant’anni dall’esibizione proprio al Festival di Nervi e il Royal Ballet di Londra (12 – 13 luglio), che a Nervi era venuto negli anni Ottanta. In calendario anche il Das Stuttgarter Ballet (19 – 20 luglio): sette compagnie provenienti da cinque Paesi e un gala con étoile internazionali, per undici date complessive comprendenti anche un progetto giovani, a cui si aggiungono anche nove masterclass con i grandi del balletto.

