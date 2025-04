In Liguria arriva il servizio accoglienza in pronto soccorso: “Aiuterà a prevenire le aggressioni”

Genova. Saranno riconoscibili da una pettorina azzurra con la scritta “Chiedi a me” in diverse lingue e avranno il compito di fornire assistenza ai pazienti in attesa al pronto soccorso e ai loro familiari, anche allo scopo di prevenire episodi di violenza verbale o fisica. Si tratta di operatori appositamente formati, un’ottantina in tutto, che si potranno trovare a partire da maggio in tutti i Dea della Liguria (anche quelli di primo livello).

“È una bellissima iniziativa che abbiamo in qualche modo istituzionalizzato – spiega l’assessore regionale alla Sanità Massimo Nicolò -. È un servizio di accoglienza che mettiamo a disposizione con persone di formate dagli psicologi del del territorio per accogliere i familiari, dargli una sorta di assistenza anche emotiva, empatica, capire quali sono i loro bisogni, soprattutto ai fini di rapportarsi con i loro cari. Funzioneranno cioè da tramite anche per cose che magari possono sembrare banali, ma per chi si trova in pronto soccorso non lo sono affatto: una parola di conforto, una carezza, dare una bottiglietta d’acqua, e nello stesso tempo fare l’azione inversa, cioè comunicare ai familiari le necessità del proprio caro. Azioni che sono finalizzati anche a prevenire tutte quelle situazioni che potrebbero sfociare in atti di aggressione verbale, per non dire fisica. Noi vogliamo prevenire in questo, vogliamo essere proattivi”.

