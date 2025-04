Lettere/ “Rapallo penalizzata dalla distanza tra cittadini e amministratori”

Da Franco Fronzoli

Vorrei fare chiarezza su dei punti fondamentali, troppo spesso incompresi volutamente o meno. Chi espone critiche sull’andamento della gestione governativa della città di Rapallo, non ha nessuna avversione (almeno io verso la componente amministrativa, anzi mi onoro di avere molti amici). Se c’è una meraviglia da esporre ed esaminare, è la situazione incresciosa in cui si trova la città, una valutazione oggettiva e non soggettiva. Rapallo, ha perso coscienza della sua storia, della sua bellezza, che avrebbero dovuto essere conservate in uno scrigno come una reliquia.

