Lo Spezia in regola con le scadenze di aprile, ma il futuro di FC32 rimane un rebus

Sarebbero stati effettuati oggi i versamenti relativi alle pendenze fiscali di aprile per le società di serie B in casa Spezia Calcio. A circa 36 ore dalla scadenza, il club si appresta a documentare il versamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di fine carriera relativi alla mensilità di febbraio in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo.

Appuntamento che ha creato qualche attesa legata alla situazione di FC32, svincolatosi di recente sia dagli austriaci del SKN St.Polten, primo investimento datato 21 maggio 2024, che dagli irlandesi del Cobh Ramblers, acquistato ufficialmente il 21 ottobre dello stesso anno. In entrambi i casi partecipati con una quota di maggioranza, a cui il gruppo ha rinunciato nel giro di poche ore di distanza l’una dall’altra mettendo in moto l’azione d’emergenza delle dirigenze locali, in particolare a St.Polten dove pendevano le operazioni per l’iscrizione al prossimo campionato.

