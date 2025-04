Moconesi: due caprioli con le corna incastrate, liberati dai vigili del fuoco

E’ successo in tarda mattinata a Pezzonasca, frazione di Moconesi in Fontanabuona. Due esemplari di capriolo di circa tre anni e 45 chilogrammi di peso, si sono presi a cornate restando incastri l’uno all’altro, proprio con le loro corna. Uno in precedenza sui era impigliato in una rete per la raccolta delle olive e la stessa rete ha finito per avvolgere i loro palchi. Una persona che li ha visti, impegnati nel greto di un torrente nel vano tentativo di liberarsi, ha avvertito i vigili del fuoco che sono arrivati sul posto. In un primo momento i caprioli che avanzavano per qualche passo in una direzione per poi retrocedere, si sono innervositi. A quel punto i soccorritori hanno coperto i loro occhi e questo li ha calmati. E’ iniziata così l’operazione per liberare le corna dalla rete da olive. In un secondo tempo hanno disincastrato le corna consentendo ai caprioli di ritrovare la libertà e la strada del bosco.

