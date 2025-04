Onorificenza per meriti speciali in arrivo per due agenti della Polizia locale spezzina

Sedici gli agenti che sarrano insigniti dal presidente Bucci dell’onorificenza per meriti speciali in occasione della prossima Giornata regionale della Polizia locale. Tra di loro, anche due operatori della Polizia locale della Spezia: Ilaria Bertagna Ciregia e Paolo Rovinalti. Il riconoscimento a Bertagna fa riferimento a un fatto dello scorso settembre, quando l’agente, libera dal servizio, è intervenuta per un’aggressione ai danni di una giovane donna, madre di due figli minori, perpetrata dall’ex compagno. “Con sangue freddo e coraggio portava la vittima presso un luogo sicuro, offrendo ospitalità e assistenza emotiva – si legge nell’atto con cui oggi è stato approvato il conferimento -. Successivamente, a seguito di ulteriori minacce telefoniche da parte dell’uomo, accompagnava la donna presso l’abitazione dei genitori, a circa 40 min. di viaggio in auto, uscendo anche fuori dal suo ambito territoriale. L’agente, grazie all’immediato soccorso prestato alla giovane donna e alla protezione successiva, ha prevenuto un possibile femminicidio. Inoltre essa ha raccolto, durante lo svolgersi dei fatti, testimonianze e prove che si sono rivelate molto utili per le indagini successive delle autorità competenti”.

E’ invece legata a un’operazione antidroga l’onorificenza destinata all’assistente Rovinalti. “Nel periodo da luglio a settembre 2024 l’operatore, con professionalità e capacità investigativa, portava a termine una complessa operazione antidroga – leggiamo ancora nell’atto di approvazione odierna -. Partendo da alcune segnalazioni, tramite appostamenti e l’utilizzo di telecamere e di droni, appurava una piazza di spaccio, e coglieva due soggetti stranieri in flagranza di reato. Durante l’arresto avveniva una colluttazione, e uno dei 2 uomini colpiva l’agente con un coltello nella zona cardiaca, con il rischio di provocarne la morte, evitata grazie ai nuovi presidi difensivi anti-taglio indossati dall’operatore. L’aggressore veniva arrestato e condotto in carcere con le accuse di spaccio di sostanze stupefacenti e tentato omicidio”.

Le proposte di candidatura alle onorificenze sono state valutate dal Comitato tecnico consultivo di Polizia locale sulla base dei criteri previsti dall’art. 13 dell’Ordinamento di Polizia locale di Regione Liguria, relativo appunto al conferimento delle onorificenze.

