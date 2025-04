Pasqua, gli agriturismi liguri sfidano il maltempo. Coldiretti: “Previste 1.6 milioni di presenze”

Genova. Pasqua da record per gli agriturismi italiani, e la Liguria non fa eccezione. Secondo i dati diffusi da Coldiretti/Terranostra Campagna Amica, si prevedono oltre 1,6 milioni di presenze a livello nazionale, con una crescita di circa il +10% rispetto allo scorso anno. Anche la Liguria, nonostante le previsioni di maltempo, è oggetto di grande richiesta: a contribuire in maniera decisiva a questo risultato è il forte aumento di interesse per le esperienze autentiche legate al territorio: dall’enoturismo al birraturismo, dall’oleoturismo ai percorsi dedicati alla riscoperta dei prodotti caseari.

Commenta Davide Busca, Presidente Terranostra Liguria: “Nella nostra piccola e variegata regione registriamo un trend assolutamente positivo, con sempre più visitatori, italiani e stranieri, alla ricerca di autenticità, paesaggi incontaminati e produzioni d’eccellenza. I nostri agriturismi, spesso a conduzione familiare, rappresentano una forma di accoglienza che racconta il territorio meglio di qualsiasi guida. Dalle Cinque Terre all’entroterra imperiese, dai profumi dell’oliveto ai filari del Rossese, l’esperienza rurale ligure è oggi più che mai un punto di forza per la nostra offerta turistica”.

