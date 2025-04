Porto di Genova, oltre 1 kg di cocaina trovato in un container: la squadra mobile indaga per risalire al carico

Genova. Ancora un carico di cocaina nel porto di Genova, snodo centrale per i traffici provenienti dal Sud America.

A pochi giorni dall’arresto di un portuale dipendente del terminal Spinelli che avrebbe fatto parte della banda che un anno fa ha fatto arrivare al terminal Spinelli un carico di 145 kg di polvere bianca (due del gruppo sono già stati arrestati e processati in primo grado), lo scorso fine settimana oltre un chilo di cocaina è stato trovato in un container stoccato nel deposito del gruppo Spinelli in via Pieragostini a Cornigliano.

