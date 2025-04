Porto Venere, il vicesindaco commenta un’iniziativa antifascista: “Porto l’olio per tutti”. L’opposizione: “Da faccetta nera a macchietta nera il passo è breve”

“Il vicesindaco di Porto Venere continua a distinguersi per le sue uscite nostalgiche dal sapore fascista, stavolta sui social. Da anni esibisce al petto lo stemma della X Mas, terroristi che hanno assassinato centinaia di italiani e tradito la patria; ora un’altra dimostrazione di come certi echi del passato, seppur messi a tacere dalla storia, continuino a risuonare nel vuoto della testa di chi sembra non avere molto altro da dire”. Così i consiglieri comunali di opposizione di Porto Venere, Francesca Sacconi, Roberto Farnocchia, Paolo Negro e Jacopo Conti, commentano l’ultima uscita social dell’assessore e vicesindaco Emilio Dipelino, che sotto un post che promuove la spaghettata antifascista del giorno della Liberazione (peraltro organizzata in quel di Torino) ha risposto con un “io porto l’olio per tutti”, al quale ha fatto eco Alberto Chessa, residente di Le Grazie, aggiungendo “di ricino!”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com