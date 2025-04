Psicologo territoriale, Ioculano (Pd): “Parte la fase sperimentale sui territori. Nostra proposta ora è realtà”

Genova. “Prende vita una misura fondamentale che come Partito Democratico regionale abbiamo fortemente voluto, costruito e sostenuto, insieme a tutte le opposizioni in Consiglio regionale: lo Psicologo territoriale è realtà. Oggi in Commissione Sanità è stato approvato il piano di intervento e avviata ufficialmente la fase sperimentale del progetto”.

Questo il commento di Enrico Ioculano, consigliere regionale e vicepresidente della Commissione Sanità, che rivendica con determinazione il ruolo centrale del PD nella nascita di questo servizio.”La Giunta ha accolto la nostra proposta di legge – sottoscritta da tutte le opposizioni – che prevede uno stanziamento iniziale di un milione di euro per attivare la figura dello Psicologo territoriale: due professionisti per distretto, uno per ogni ASL, in coordinamento con i medici di base. La ripartizione dei fondi – prosegue Ioculano – è stata fatta in base alla popolazione residente in ciascuna provincia, ma abbiamo già chiesto una revisione dei criteri per renderla più equa e rispondente al reale disagio psicologico presente nei territori: tassi di depressione, richieste di intervento, vulnerabilità sociali. La Giunta si è detta disponibile a intervenire in questa direzione una volta conclusa la fase sperimentale”.

