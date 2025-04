Rapallo: Peruggi illustra lo stato degli Emiliani e i possibili utilizzi; tutti favorevoli con alcuni dubbi

L’acquisto del complesso degli Emiliani (a 500 euro al metro quadrato in pieno centro) resterà nella storia della città non solo per l’importanza dell’acquisto (8.500 metri coperti su quattro piani e 9.000 metri esterni), ma per il fatto che la proposta era il cavallo di battaglia del candidato sindaco Armando Ezio Capurro, che, perse le elezioni, ha convinto la maggioranza del sindaco Elisabetta Ricci, prima contraria all’idea, a comprare il complesso. Questa elasticità e capacità di cambiare idea è un fatto positivo. Questa sera tutti favorevoli all’acquisto sia pure con dei distinguo. Peruggi ha spiegato che il complesso conta 40 camere con bagno; uffici, palestre, aule, laboratori, una chiesa trasformabile in un centro congressi o auditorium da 500 posti; volendo si può realizzare la costruzione all’esterno di un palazzetto dello sport con tribune da 1.200 posti; poi ancora un centinaio di posteggi.

» leggi tutto su www.levantenews.it