Recco: martedì in Consiglio comunale andrà il Bilancio Consuntivo 2024

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco

Pressione fiscale stabile e contenuta, equilibri di bilancio rispettati, eccellente fondo di cassa con quasi 6 milioni euro, in aumento rispetto al 2023, pagamenti ai fornitori rapidissimi, capacità di finanziare nuovi investimenti con un avanzo di amministrazione disponibile pari a un milione e 225mila euro, forte sostegno alla spesa sociale e alle fasce deboli della popolazione. Sono questi, in sintesi, gli elementi qualificanti del bilancio consuntivo che il sindaco Carlo Gandolfo si appresta a presentare al Consiglio Comunale, nella seduta convocata per martedì prossimo, 15 aprile. Un documento che, sottolinea il primo cittadino di Recco, riflette una gestione finanziaria solida, virtuosa e attenta alle esigenze della città e dei cittadini. I dati principali del rendiconto evidenziano un risultato di competenza positivo e il pieno rispetto di tutti gli equilibri di bilancio, con indicatori specifici che confermano la buona salute delle casse comunali.

