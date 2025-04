Savona-Cola avanti insieme: arriva la conferma a “Mixed Zone”

Il Savona ha vinto il campionato con due giornate di anticipo e lascia la Prima Categoria salendo in Promozione. Un risultato che ha fatto felice tutta la piazza biancoblù che ha festeggiato in città insieme alla squadra biancoblù, alla dirigenza e allo staff guidato dal condottiero in panchina: mister Emanuale Cola, uno dei protagonisti della cavalcata degli Striscioni.

Questa sera parte del club biancoblù ha fatto parte della trasmissione “Mixed Zone” del collega Claidio Nucci e, in quest’occasione, ecco arrivare la notizia: sarà ancora Cola l’allenatore del Savona nella prossima stagione, a confermarlo il direttore sportivo Barone, il dg Massimo Piperissa e lo stesso tecnico. “Tutto fatto con mister Cola, avanti insieme per un’annata all’insegna dell’ambizione”.

» leggi tutto su www.ivg.it