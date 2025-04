Tutto pronto per “Autori in luce”, primo appuntamento all’Erix con il comico di Zelig Fulvio Fuina,

Francesco Millepiedi, Federico Cappa e Pietro Balestri della produzione Eventi Salute Società Spettacolo ideano “Autori in Luce”, una rassegna letteraria itinerante. L’iniziativa verrà realizzata da aprile a giugno in diverse località della province della Spezia e Massa-Carrara, in cui verranno proposte presentazioni di libri e tante sorprese. Il primo appuntamento sarà sabato 26 aprile, con inaugurazione alle 18 al Circolo della Vela Erix di Lerici. A quell’ora si terrà lo show comico di Fulvio Fuina, cabarettista di Zelig che presenterà il suo “Riding di Poesie”. Interverrà con lui Michele Moroni. Ingresso libero.

