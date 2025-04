A caccia di uova colorate nei giardini di Villa Dosi-Delfini

Sabato 19 aprile, a partire dalle 14.30, nella cornice di Villa Dosi-Delfini a Pontremoli, Sigeric organizza una “Caccia alle uova” dedicata alle famiglie. Accompagnati dalle guide, i bambini (di età compresa tra i 6 e i 10 anni) dovranno cercare le uova colorate nel minor tempo possibile: una sfida a squadre pensata appositamente per i più piccoli e ambientata nei giardini della villa.

Durante il pomeriggio sarà possibile, per i bambini e i genitori, svolgere una breve visita guidata anche negli spazi interni di rappresentanza della casa.

L’evento, alla terza edizione, si inserisce in un programma di attività dedicate alle famiglie per trascorrere le feste di primavera in Lunigiana: oltre alla Villa, sarà possibile visitare anche numerosi castelli lunigianesi, noleggiare e-bike per pedalate adatte a tutti, e, novità del 2025, visitare la mieleria “Il Pungiglione” a Mulazzo.

Il programma completo degli eventi e contatti sul sito www.sigeric.it.

La prenotazione è obbligatoria.

