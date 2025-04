A scuola con le Unità Cinofile: CAI varazzino e Comune insieme per i piccoli studenti

Varazze. Amici a quattro zampe a scuola. Una mattinata da ricordare per i piccoli studenti varazzini grazie all’iniziativa del locale Club Alpino Italiano e del Comune con le dimostrazioni operative delle Unità Cinofile. Un evento che rientra nel progetto portato avanti nelle scuole proprio dai volontari della sezione del CAI per far conoscere il territorio in cui viviamo: flora, fauna e caratteristiche geologiche.

E, nel corso dell’anno, lo hanno spiegato bene nell’ambito del Progetto Formativo della scuola primaria anche con una mostra in biblioteca: “Il Lupo e noi: conoscere per coesistere”. Un percorso culminato con la giornata di ieri “che ha proprio seguito il filo conduttore che dal lupo ha portato a parlare del cane, il cane che lavora con l’uomo e la salvaguardia della fauna selvatica” ci ha spiegato Silvia Maestri, presidente del CAI varazzino.

