Aggressione fascista a Sestri Ponente, il racconto del sindacalista: “Un’auto mi seguiva, non li conoscevo”

Genova. “Non li conoscevo, mi hanno seguito con un’auto e quando ho accostato il conducente è sceso mi ha sputato addosso dicendomi ‘figlio di puttana, comunista di merda’. Poi sceso anche il passeggero e mi ha dato una manata al costato un pugno alla mascella e alcuni colpi su una gamba”. Così Fabiano Mura, sindacalista della Fillea Cgil ha raccontato nella denuncia presentata ai poliziotti del commissariato di Cornigliano l’aggressione subita questa mattina a Sestri Ponente da parte di due uomini.

Un’aggressione “squadrista”, come l’ha definita il segretario della Camera del Lavoro Igor Magni visto che la vittima dell’aggressione ha raccontato ai poliziotti che il conducente dell’auto, una Grande punto bianca, prima di sputargli addosso gli avrebbe anche fatto il saluto romano. La vicenda è ora al vaglio dei poliziotti della Digos, così come la descrizione dei due violenti: “Uno di loro era alto e rasato, l’altro – il passeggero – più basso ma con una giacca gialla”. L’episodio violento è avvenuto in via XVI Giugno 1944 alla Costa di Sestri Ponente.

