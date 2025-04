Cai Eagle Team, al via le selezioni per la seconda edizione: giovani alpinisti crescono

Liguria. Sono aperte le candidature per partecipare alla seconda edizione del CAI Eagle Team, ancora più strutturata e ambiziosa della prima, terminata lo scorso marzo con le spedizioni alpinistiche in Patagonia e in Oman.

Il progetto, ideato da Club alpino italiano e Club alpino accademico italiano, insieme all’alpinista Matteo Della Bordella, punta a coltivare i giovani interpreti dell’alpinismo e dell’arrampicata moderni, attraverso un percorso formativo triennale che culminerà, anche questa volta, con una spedizione alpinistica internazionale. Oltre a un’opportunità per scalare, il CAI Eagle Team è un laboratorio umano e culturale per far crescere una nuova generazione di alpinisti consapevoli e formati, capaci di interpretare il presente e costruire il futuro dell’alpinismo.

» leggi tutto su www.genova24.it