Comunali, ecco i candidati della lista civica di Silvia Salis: “Superare il 10% sarebbe fantastico”

Genova. “Già adesso la lista è data intorno al 7%, chiaramente la doppia cifra sarebbe un risultato incredibile, fantastico, che ci auguriamo“. La candidata sindaca del centrosinistra Silvia Salis presenta i quaranta nomi in corsa per Palazzo Tursi nella formazione civica che porta il suo nome e fissa l’asticella oltre il 10%, secondo un modello che negli ultimi anni ha fatto le fortune del centrodestra targato Toti e Bucci.

“È una lista civica, progressista, trasversale, con esponenti di tutti i campi della società – commenta Salis -. È una lista che riflette l’impegno civico, ci sono anche esponenti di Linea Condivisa: può dare una risposta a un bisogno che i genovesi hanno ampiamente dimostrato, vedere rappresentanti della società impegnarsi per la città”. Poi, dopo la foto di rito nel point gremito in via Carducci, un breve discorso che potrebbe essere quello di un’allenatrice alla sua squadra: “Mi aspetto tantissimo dalle liste che portano il mio nome, dovete essere orgogliosi e responsabili di rappresentare il cambiamento in questa città. Inizia la campagna elettorale, ora mi aspetto di vedervi dappertutto” .

» leggi tutto su www.genova24.it