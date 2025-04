Comunali, Piciocchi propone un garante comunale per gli animali e un nuovo gattile

Genova. Gli animali da compagnia al centro della campagna elettorale di Pietro Piciocchi. Il candidato sindaco del centrodestra punta su un pacchetto di proposte pensate per tutelare il benessere degli animali e rafforzare i servizi dedicati in città.

Tra le misure più rilevanti annunciate da Piciocchi c’è l’istituzione di un garante comunale per gli animali, figura volontaria che opererebbe in autonomia per affiancare gli uffici pubblici e la polizia locale nei casi di maltrattamento. Il garante, secondo il candidato, potrà anche proporre bandi e finanziamenti per supportare le associazioni che si occupano della cura degli animali.

