Degli Innocenti si opera: intervento a Milano al tendine d’Achille, stagione finita

Ci hanno provato fino all’ultimo, ma il dolore era troppo e così Duccio Degli Innocenti è finito sotto ai ferri oggi, nel tardo pomeriggio, in una clinica di Milano. Il centrocampista toscano era da tempo fermo per un problema al tendine d’Achille, lo stesso di Edoardo Soleri, e la volontà di tornare in campo in questa stagione aveva fatto propendere il ragazzo per una terapia conservativa, che con il tempo sembrava poter ridurre il dolore e permettere al ragazzo di rientrare in gruppo.

Invece nelle ultime settimane non ci sono stati miglioramenti e, con il dolore sempre presente, il ragazzo e il club hanno optato per la via dell’operazione. L’intervento è stato condotto dal dottor Giacomo Zanon ed è riuscito perfettamente. Per Duccio comincia ora la fase di recupero, che lo vedrà tornare in campo ad inizio della prossima stagione. Se ancora in maglia bianca, si capirà più avanti.

