Football americano, Pirates senza quarterback: gli Skorpions si impongono a Luceto

Albisola Superiore. Se Dalla Betta non si fosse infortunato, se Burato non avesse due dita fratturate, se Baidal non dovesse essere operato ad una mano, forse Pirates-Skorpions avrebbe divertito molto di più spettatori al Pirates Field e in salotto.

Dominio sul tabellone di Varese che porta a casa una vittoria a lunghi tratti tranquilla per 38-14, salendo a tre vittorie in questa regular season, contro dei pirati privi dei loro tre quarterback di ruolo che rimangono fanalini di coda del girone B.

