Fuga a mani vuote per un ladro che voleva derubare un’attività del centro storico

Furto sventato la notte scorsa in centro alla Spezia. Un’attività è stata presa di mira da un ladro che non aveva però fatto i conti con l’impianto di allarme collegato alla centrale operativa dell’istituto di vigilanza La Lince. In pochi minuti è giunta sul luogo la radiopattuglia di zona e il malintenzionato non ha potuto far altro che darsi alla fuga a mani vuote.

Intorno allo stesso orario è stata anche la volta di un’attività di Sarzana: la radiopattuglia di zona è intervenuta in pochi minuti a seguito dell’allarme, trovando una vetrata divelta ma la cassaforte integra e tutto a posto. Sono stati anche rinvenuti degli attrezzi da scasso abbandonati dai malintenzionati, poi presi in custodia dalle Forze dell’ordine per i rilievi del caso.

