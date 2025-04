Gagliardi: “Il Parco delle Pianazze sotto costante attenzione. Nessun abbandono, ma una gestione vigilata e in evoluzione”

“Il Parco delle Pianazze non è stato dimenticato. Anzi, è sotto costante e attento monitoraggio da parte dell’amministrazione comunale”. Con queste parole, l’assessore al Patrimonio Manuela Gagliardi risponde alle recenti critiche sollevate in consiglio comunale e all’indomani di questo dal consigliere comunale del Partito democratico Andrea Montefiori sull’attuale stato del Parco dei Cigni, nel quartiere delle Pianazze.

Nel corso dell’illustrazione della risposta all’interpellanza, Gagliardi ha ribadito il percorso intrapreso per la riqualificazione delle aree verdi cittadine: “Negli ultimi anni abbiamo investito molto sul verde urbano, in particolare su quei parchi che per troppo tempo sono stati trascurati. Gli interventi, visibili a tutti, testimoniano la volontà dell’amministrazione di restituire decoro e funzionalità a questi spazi”.

