Cielo in prevalenza coperto, parziale schiarite su Centro-Ponente nelle ore centrali. Precipitazioni diffuse fino alla prima mattina, in attenuazione nelle ore centrali e in nuova ripresa in serata con aumento dell’instabilità e possibili locali rovesci sui settori centrali: così la previsione di Arpal

VENTI: tra deboli e moderati inizialmente settentrionali su Centro-Ponente, orientali a Levante, in successiva rotazione e tendenza a disporsi dai quadranti meridionali in serata

» leggi tutto su www.levantenews.it