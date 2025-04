Guida senza patente, provoca un incidente e scappa: denunciata anche per omissione di soccorso

Ha provocato uno scontro stradale a seguito del quale una donna è rimasta ferita, poi è risalita in macchina per poi sparire nel nulla. La Polizia locale di Santo Stefano Magra, al termine di un’indagine durata settimane, ha rintracciato la presunta responsabile e l’ha denunciata per fuga da un incidente stradale e omissione di soccorso. A finire nei guai è una spezzina. Stando a quanto riferito dalla Polizia locale, con a capo il comandante Maurizio Perroni, a far scattare le indagini è stata la denuncia della vittima, una donna santostefanese. Quest’ultima avrebbe riferito di essere rimasta ferita a seguito di uno scontro, per una mancata precedenza, avvenuto in una strada nei pressi del centro commerciale La Fabbrica a Santo Stefano. Inoltre, l’altra persona coinvolta, in un primo momento si era mostrata disponibile, poi però si era allontanata in gran fretta dal luogo del sinistro. Arrivati sul posto, gli agenti della Locale hanno riscontrato che la vittima aveva necessità di un ricovero ospedaliero. La donna aveva riportato ferite guaribili in 10 giorni.

Le indagini sono partite seduta stante e sono state coordinate dal vicecomandante Andrea Prassini. Con la stretta collaborazione della Polizia locale della Spezia, dopo una ventina di giorni è stata rintracciata la presunta responsabile: una donna spezzina di 58 anni con numerosi precedenti penali. Dalle indagini è anche emerso che il veicolo coinvolto nello scontro stradale è stato occultato, elemento che potrebbe essere ritenuto un’aggravante; inoltre, tra gli illeciti e di carattere penale, si aggiunge anche la violazione di carattere amministrativo per guida senza patente, che comporta la sanzione di 5mila ed il fermo del veicolo per tre mesi. Qualora dovesse essere nuovamente sorpresa alla guida, allora si avvierà un ulteriore procedimento penale.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com