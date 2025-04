Intermarine, sindacati e Rsu: “Ratificato accordo su misure necessarie per avvio commessa per cinque cacciamine di ultima generazione”

“Nella giornata del 10 aprile 2025, l’Assemblea dei lavoratori di Intermarine Spa ha ratificato l’accordo siglato il 3 aprile ultimo scorso tra le segreterie territoriali di categoria unitamente alle R.s.u. aziendali e la Direzione aziendale assistita da Confindustria La Spezia. Tale accordo è il risultato di una trattativa, intercorsa tra il dicembre 2024 e gennaio 2025, atta a mettere in campo tutte le misure necessarie per l’avvio della nuova commessa, per la fornitura di 5 cacciamine costieri di nuova generazione”. Lo comunicano in una nota congiunta le segreterie territoriali e le Rsu spezzine di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil. “Per soddisfare le esigenze di commessa sono previsti ingenti investimenti nel processo di produzione, quali, il completamento del nuovo capannone, un nuovo bacino con annesso travell Lift per la manovra delle imbarcazioni e lavori di messa in sicurezza idrogeologica al fine di evitare fenomeni di allagamento – proseguono segreterie e Rsu -. Sono anche previsti investimenti per la ristrutturazione del tetto della mensa e l’ampliamento della palazzina spogliatoi”.

“L’azienda ha già provveduto all’assunzione di nuovi lavoratori necessari a potenziare i reparti di Direzione tecnica, Programmazione, Verifica collaudi, Manutenzione, Sicurezza, Uffici acquisti e del personale – si legge ancora nella nota congiunta -. Inoltre, darà seguito all’assunzione dei 32 lavoratori in somministrazione, da anni già in forza all’azienda in mansioni operative, secondo il calendario stabilito dal sopra citato accordo”.

