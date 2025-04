K1. Sasha Mosso vince il suo primo incontro da professionista in Italia: “Match a senso unico, ero al top per questo evento”

Casalecchio di Reno. Essere etichettato da tutti come uno dei talenti migliori in Italia nel tuo sport non è sempre facile. Fa piacere, ma poi devi mantenere alte le aspettative e saper giocare sotto pressione. Se poi ci sono anche ostacoli non preventivati lungo il cammino, la salita diventa ancora più ripida. Ma Sasha Mosso, atleta classe 2006, non solo ha superato questi ostacoli, li ha travolti.

Contro El Misbahi, un altro grande match dopo aver fatto il salto nella categoria professionistica italiana della K1. I primi due match nello ‘stivale’ erano stati persi ai punti, dopo aver disputato due grandi incontri contro i primi nel ranking di Muay Thai e K1. A One Night Pro invece, Mosso ha definitivamente messo il punto esclamativo alla sua carriera disputando un match da 10 in pagella, aprendo anche le porte a palcoscenici più importanti.

