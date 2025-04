La Provincia fa scattare i controlli sulle calderine, preparate libretti e dichiarazioni di conformità

Parte anche nel 2025 la campagna annuale “caldaia sicura” che viene svolta dalla Provincia della Spezia relativamente ai controlli e alle manutenzioni necessarie a garantire la sicurezza sulle caldaie, sia casalinghe che di altra natura tecnica. L’ufficio controllo impianti termici della Provincia della Spezia effettua, sin dal 2001, i programmi di accertamenti e le ispezioni sulle caldaie per verificarne la sicurezza e lo stato di manutenzione dei vari impianti, grazie ad un’attività annuale che consente anche lo sviluppo di interventi necessari ai fini del contenimento del consumo energetico degli edifici nel territorio dei 31 comuni di competenza.

Tutti i sopralluoghi per la verifica degli impianti vengono effettuati a campione su aree della provincia, oltre che a seguito di esposti e segnalazioni. Ad oggi nel catasto informatico di cui è dotato il servizio sono presenti circa 57.000 impianti, diviso tra autonomi e centrali termiche (ovvero caldaie condominiali, impianti di edifici pubblici e scuole). Le ispezioni tecniche sono mirate anche all’individuazione degli impianti non a norma e privi di regolare manutenzione o documentazione, questo per prevenire le criticità oggettive dovute alla cattiva condotta degli stessi impianti, oltre che gravi situazioni di pericolo.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com