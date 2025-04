Parco delle Pianazze, Montefiori: “In un anno non è cambiato nulla. Attendiamo l’esito dei buon propositi annunciati dall’amministrazione”

“Insoddisfacente la risposta dell’assessore Gagliardi alla mia interpellanza sul quartiere delle Pianazze in particolare sull’area verde. La via dell’amministrazione è lastricata di buone intenzioni. La realtà, purtroppo, racconta un’altra storia: il Parco delle Pianazze è in totale abbandono da circa un anno. Parliamo di un’area verde che era utilizzata e apprezzata dai cittadini di quel quartiere. Oggi mancano quasi totalmente i giochi, molti sono gli abbandoni di materiale vario, la cura del verde è saltuaria e, quando avviene, spesso non riguarda la totalità dell’area. La gestione provvisoria è poi diventata definitiva a seguito di un bando, ma né prima né dopo si sono visti miglioramenti della situazione. La cartina di tornasole di quello che vado dicendo è che, praticamente, nessun bambino frequenta più il parco. Le Pianazze in questo momento non hanno più un’area verde. Questo è, e in questo caso la responsabilità è tutta in capo al Comune della Spezia. Ad un anno dalle segnalazioni e dagli articoli di stampa, scaturiti dall’azione dei gruppi di opposizione, nulla è accaduto”. Il consigliere comunale del Partito democratico Andrea Montefiori

non è rimasto soddisfatto per la risposta ricevuta ieri sera dall’assessore al Patrimonio Manuela Gagliardi durante la seduta del consiglio comunale e oggi interviene al riguardo.

“Non si è nemmeno riusciti, o forse non si è voluto, sostituire qualche panchina della piazza antistante le case popolari. Nessun intervento sulla pavimentazione divelta. Si attribuisce, magari con ragione in alcuni casi, la responsabilità ad atti di vandalismo, di fronte ai quali una pubblica amministrazione non dovrebbe ritrarsi, come sta facendo il comune della Spezia alle Pianezze, ma intervenire con maggiore presenza e impegno. Siamo di fronte a un evidente abbandono da parte dell’amministrazione, lontana dai problemi delle periferie della città, dove nessun intervento di riqualificazione è stato realizzato. Attendiamo l’esito dei buoni propositi annunciati ieri sera in consiglio comunale, nel corso del quale ho invitato l’assessore a venire, insieme a me, a verificare quanto denunciamo da tempo”, conclude Montefiori.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com