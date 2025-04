Piove di nuovo dentro l’istituto Fossati-Da Passano, alcune classi trasferite in viale Carducci

Intervento in corso da parte dei tecnici della provincia nella struttura dell’Istituto Fossati-DaPassano della Spezia dopo la segnalazione di alcune infiltrazioni d’acqua piovana che si sono evidenziate in aree comunque già attenzionate. Il maltempo di questi giorni ha rallentato la ripresa delle attività di cantiere sul tetto, dove l’attività in corso era stata già pesantemente segnata da una serie di danni provocati durante le giornate di allerta meteo registrate negli ultimi mesi che avevano provocato una serie di imprevisti durante le lavorazioni in corso.

Si tratta di una problematica tecnica molto complessa, gravata dal fatto che il sito di cantiere, in piena lavorazione, era stato danneggiato e l’intervento in corso gravato da una serie di problematiche legate ad alcuni danni da infiltrazione d’acqua. Nelle ultime ore il maltempo ha provocato una ripresa delle infiltrazioni che, stamane, hanno richiesto un intervento nuovo di messa in sicurezza in attesa dell’avvio di una fase più radicale sulle opere parzialmente realizzate.

