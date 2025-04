Rapallo: lavori al porto Riva, proroga fino al 31 maggio 2026 votata all’unanimità

A Rapallo prosecuzione della seduta del Consiglio comunale iniziata ieri. Piatto forte della serata il cronoprogramma dei lavori non ancora terminati al porto Riva e una proroga per ultimarli fino 31 maggio 2026. I lavori riguardano Club house, rimesse, galleria commerciale. Ritardi e proroga sono dovuti alla difficoltà ad eseguire i lavori nella stagione estiva e per questo sono stati sospesi. Entrambi i punti, illustrati dal dirigente architetto Rodolfo Orgiu e dal consigliere Andrea Rizzi, sono stati approvati all’unanimità dai consiglieri presenti di maggioranza e opposizione. Negata la discussione, perché giudicata estranea all’argomento, su un parere pro veritate redatto dall’avvocato Mauceri e presentato dal consigliere Armando Ezio Capurro che ha tracciato la storia di questo aspetto. Si tratta di questo: per due volte la società che gestisce il porto Riva si è assunta l’onere di farsi carico di eventuali cause sporte da armatori di yacht spiaggiati o affondati. A un certo punto questa clausula è sparita e Capurro chiede di sapere in caso di richiesta danni chi ne risponde.

Il Consiglio è quindi proseguito con la discussione delle mozioni all’ordine del giorno.

