Rapallo: lo sbarasso degli Emiliani; l’acquisto sarà legato al nome del sindaco Ricci

Ieri seduta storica del Consiglio comunale di Rapallo. La giunta Ricci resterà nella memoria per avere dato respiro al centro città grazie all’acquisto del complesso degli Emiliani (8.500 metri quadrati coperti e 9.000 esterni a soli 4.000.000 di euro, una specie di Sbarasso). Pur avendo avversato, in campagna elettorale, il cavallo di battaglia del suo rivale al ballottaggio, Armando Ezio Capurro sconfitto alle elezioni, ora vuole realizzarlo; sostenendo l’entusiastica adesione al progetto del presidente del Consiglio Mentore Campodonico che è stato definito il mentore (di nome e di fatto) dell’iniziativa. Si potrebbe dire che i rapallesi hanno sbagliato a votare e vedranno realizzare il programma dell’opposizione.

Sono comunque emersi contrasti tra le varie anime della maggioranza. Ieri si è parlato di determinazione (positiva) che non bisogna confondere con l’ostinazione (negativa). Anche membri della maggioranza ritengono assurdo proseguite i contestatissimi lavori per un nuovo asilo a Parco Casale; realizzarlo dagli Emiliani costituirebbe comunque un risparmio e, come sostiene quella vecchia volpe di Pier Luigi Brigati, occorre verificare (magari prima che il dirigente Antonio Manfredi lasci il Comune, ossia entro maggio) se i fondi Pnrr possano essere impiegati anche nel nuovo asilo nel complesso Emiliani.

