Sarzana attiva il servizio di teleassistenza a sostegno di anziani e persone fragili

Sono stati installati oggi i primi dispositivi del nuovo servizio di teleassistenza attivato dal Comune di Sarzana, un progetto sperimentale pensato per migliorare la qualità della vita di anziani e persone fragili. “Viviamo un’epoca in cui le sfide dell’invecchiamento e delle fragilità sociali richiedono risposte concrete”, ha dichiarato l’assessore alle politiche sociali Sara Viola durante la presentazione ufficiale.

Il servizio, fornito da Televita, sarà gratuito e sperimentale per un anno, con possibilità di proroga, e interesserà inizialmente 25 famiglie, selezionate dai servizi sociali secondo criteri precisi. Il costo annuale per il Comune sarà di 15.000 euro, come stabilito dalla determinazione n. 447 del 25 giugno 2024. Attraverso braccialetti o app semplici da usare, la teleassistenza offrirà supporto immediato in caso di emergenza, garantendo maggiore sicurezza, autonomia e compagnia. Tra i vantaggi evidenziati c’è anche il sollievo per i familiari, che potranno contare su un aiuto concreto e tempestivo.

