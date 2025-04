“Tirocini pagati 988 euro al mese”, la proposta di Orlando, Casella e Genova che osa

È stata presentata questa mattina a Genova la proposta per modificare la normativa regionale sui tirocini. A illustrare la mozione sono stati Andrea Orlando, consigliere regionale del Partito democratico ed ex ministro del Lavoro, Jan Casella, consigliere regionale di AVS e vicepresidente della III Commissione Lavoro, Amanda Pederzolli e Stefano Gaggero dell’associazione “Genova che osa”, che ha contribuito alla stesura del documento.

“La nostra è una proposta articolata, che parte da un presupposto chiaro: una volta finiti gli studi, il tirocinio rischia di trasformarsi in una modalità di sfruttamento del lavoro. Troppe aziende usano questa opportunità in modo inadeguato e alcune imprese a bassa qualificazione approfittano dei tirocinanti per ridurre i costi”, esordiscono i promotori dell’iniziativa, prima di entrare nel dettaglio della mozione, che verrà discussa dal Consiglio regionale della Liguria nelle prossime settimane.

