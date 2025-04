Un giallo al mese al circolo Barontini a Sarzana: ospite Daniela Tresconi

Venerdi 18 aprile alle ore 21, al Circolo Nuovo spazio Barontini a Sarzana, torna l’undicesimo appuntamento della rassegna Un giallo al mese organizzata da Beppe Mecconi. L’appuntamento di venerdi è con Daniela Tresconi che dialogherà con il pubblico sul mistery storico , sfogliando le pagine del suo romanzo Il sigillo delle Cento Chiavi edito di Panesi edizioni.

La narrazione comincia a La Spezia alla fine del ‘500, racconta le vicende di due frati e del giovane novizio Sebastiano, che abbandonano la cappella di San Bartolomeo delle cento chiavi alla marina dopo averla data alle fiamme. Conducono con loro due preziose teche: una verrà custodita nelle viscere della collina mentre l’altra verrà portata a Francoforte in Germania dal giovane Sebastiano e dall’intraprendente Camillea. Il segreto su un misterioso quadro e sul contenuto delle due teche sarà protetto nei secoli dagli appartenenti alla Confraternita delle cento chiavi. La storia si sposta a Francoforte (Germania), ai giorni nostri. Il giovane Sebastien eredita da nonna Sibille uno scrigno che contiene uno sconvolgente segreto. Il ragazzo intraprenderà un viaggio in Italia, nel piccolo borgo di Pitelli in Liguria, alla ricerca del suo passato e di quello di un’intera comunità, trovando invece il suo futuro e l’amore di una giovane donna. Sceglieranno di continuare a proteggere il segreto?

Per chi volesse è possibile cenare al Centro Barontini alle ore 20 al costo di euro 10. Prenotazioni via whatapps al numero 3519719232

