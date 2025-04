“Uomini in viaggio”, gli studenti delle scuole medie di Albisola incontrano i migranti: il 16 aprile si conclude il progetto educativo

Albisola Superiore. Si conclude mercoledì 16 aprile il progetto educativo ideato e realizzato dalla cooperativa sociale Bottega della Solidarietà e che per il settimo anno consecutivo vede coinvolti tutti gli studenti delle scuole medie di Albisola Superiore, ben 220 alunne ed alunni. Un progetto fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale e che coinvolge anche il SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione delle persone migranti) di Albisola Superiore gestito da ArciMedia.

Le tre classi terze medie in particolare, che hanno seguito da dicembre ad oggi il percorso didattico Uomini in Viaggio (dedicato ai fenomeni migratori del passato e del presente) condotto in aula dagli operatori della Bottega, incontreranno proprio mercoledì 16 dalle ore 9 in poi l’equipe del SAI di Albisola composta da mediatori ed educatori e da beneficiari migranti per un momento di testimonianza, dialogo e scambio.

