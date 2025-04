Albenga, nuovo stop per l’ex ospedale di piazza del Popolo: l’asta va deserta

Albenga. Asta deserta: nessuna offerta per l’ex ospedale di piazza del Popolo. Dopo 17 anni, in cui è versato in stato di abbandono, sembrava fosse arrivata una svolta storica per la gigantesca struttura, che si trova nei pressi del Ponte Rosso.

L’offerta minima prevista era stata quantificata in 5.766.000 euro, con rialzo minimo di 50 mila euro. Benché il Comune non sia direttamente coinvolto nella procedura (vicenda privata, passata attraverso un fallimento), era stata espressa soddisfazione in merito da parte del sindaco Riccardo Tomatis perché “si andrà a sanare una ferita aperta” nel cuore della Città delle Torri, proprio alle porte del Centro Storico ingauno.

