Autostrade, in Liguria maxi tregua dai cantieri per le feste: 18 giorni di stop sull’A10

Liguria. Pioggia o non pioggia si apre per la Liguria un periodo di stress test per strade e autostrade, tra festività pasquali e ponti primaverili. E’ per questo che grazie a un accordo tra le concessionarie autostradali e la Regione è stato predisposto un piano di interruzione dei cantieri che, solitamente, provocano lunghe code sulla rete e che, con i flussi di esodo e controesodo vacanziero, rischierebbero di paralizzarla.

Ecco quindi che da oggi, mercoledì 16 aprile, e fino al 6 maggio, scatta una maxi tregua dai cantieri autostradali su tutte le tratte di A10, A6, A26, A7, A12 e A15.

» leggi tutto su www.ivg.it