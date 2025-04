“Dopo la nomina del presidente dell’Autorità di sistema portuale di Genova e Savona Vado, ci aspettiamo che si proceda velocemente anche per l’Autorità di sistema portuale della Spezia e Marina di Carrara. Infatti, il commissariamento si protrae ormai da sei mesi, nonostante i solleciti e le interrogazioni parlamentari dell’on. Giulia Pastorella di Azione, membro della commissione Trasporti”. Lo si legge in una nota diffusa da Azione provinciale La Spezia. “E, dopo aver nominato tutti i presidenti di Autorità di sistema portuali in attesa – concludono da Azione -, ci auguriamo che, nell’ottica della più volte sbandierata fantomatica riforma portuale, il governo tenga conto dell’ordine del giorno approvato all’unanimità dal Parlamento a prima firma dell’on. Pastorella, ossia l’inserimento del lavoro portuale tra quelli usuranti, nonché l’implementazione del fondo per il pensionamento anticipato dei portuali”.

L’articolo Azione: “Dopo nomina presidente Adsp Mar ligure occidentale, ci aspettiamo che si proceda velocemente anche per Spezia e Marina di Carrara” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com