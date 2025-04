Baseball, si riscatta la Cairese: netto successo sulle Aquile di Finale

Cairo Montenotte. Esordio casalingo agevole per la Cairese in Serie C, contro la giovane formazione delle Aquile di Finale.

La gara, anticipata saggiamente a sabato per ragioni meteorologiche, è stata a senso unico ed ha permesso allo staff tecnico di far ruotare tutti gli atleti a disposizione. Molto bene Castagneto sul monte, che con 13 strike out ha annientato le mazze avversarie, molto bene anche Gabbani al suo esordio sul monte come rilievo impegnato a completare il lavoro come closer; Mascarino impeccabile dietro al piatto, Berretta e Bussetti si sono avvicendati in prima base, mentre in campo esterno si sono alternati De Bon, Ferruccio, Leoncini, Bonifacino. Sechi e Baccino hanno dato il loro contributo come battitori designati e per finire a difendere il campo interno ovvero il diamante Franchelli, Garra, Bloise, De Los Santos e Marenco.

