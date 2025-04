Batticuore Tarros contro Genova, lo Spezia Basket si affida al calore del Palasprint

Finora è stata l’unica squadra che, nei play-in out, è riuscita a battere lo Spezia Tarros sul campo: basta questo per capire che la partita contro i Seagulls Genova va davvero presa con le pinze. “E’ una gara molto delicata – afferma il direttore sportivo bianconero Maurizio Caluri – e sappiamo che non possiamo sbagliare. Quella genovese è una formazione difficile da affrontare, con giocatori esperti come Ferri e Daunys, ben rodata, e l’anno scorso ha affrontato, con un roster in parte coincidente con quello attuale, il girone toscano. Non dobbiamo abbassare la guardia, memori anche di quanto successo all’andata sul loro parquet da dove siamo tornati sconfitti”.

“Noi stiamo continuando a lavorare molto bene. Speriamo in un risultato positivo nostro e magari in una bella sorpresa per noi dagli altri campi”, conclude Caluri. A ulteriore riprova di quanto sia insidioso il confronto con i Seagulls ci sono i loro ultimi risultati: i genovesi, infatti, hanno battuto, oltre a Castelfiorentino, la Virtus Siena e sono andati ad un passo dall’aver ragione anche dell’Olimpia Legnaia che, purtroppo per la Tarros, li ha battuti nel finale.

