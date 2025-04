Camogli: Sagra del pesce, è arrivata la maxi padella

A Camogli, con l’arrivo della maxi padella, è iniziato il conto alla rovescia per la Sagra del pesce, la cui 73ª edizione si svolgerà domenica 11 maggio, preceduta dalla vigilia di San Fortunato con processione, spettacolo pirotecnico, falò, mercatino.

Questa mattina la maxi padella è partita da Sala Baganza, in provincia di Parma, dove è tenuta in deposito e dopo aver viaggiato come trasporto speciale per circa tre ore ed aver fatto una breve sosta al Migliaro per permettere alla polizia locale di gestire il traffico veicolare, è giunta in Calata Prospero Castelletto. Manovra non facile, data la stazza del mezzo guidato da Luca Cobianchi della Ditta “Il Parmense”, che da circa 25 anni effettua il trasporto.

