Caos treni Milano-Liguria, il Pd: “Salvini nega gli sconti per pendolari, il centrodestra fa scaricabarile”

Genova. “Alla proposta contenuta nella mia interrogazione di studiare agevolazioni tariffarie per pendolari, lavoratori e turisti che questa estate si troveranno a vivere disagi e tempi maggiorati sulla linea ferroviaria Milano-Genova a causa dei cantieri sul ponte ferroviario sul Po a Bressana Bottarone, previsti dal 21 luglio al 29 agosto, il ministro Salvini oggi in aula durante il question time non ha nemmeno risposto. Così come, alla domanda su come minimizzare i ritardi a non oltre 30 minuti e sul timing dei lavori, il ministro ha replicato che non è compito della politica citando soluzioni alternative in via di definizione“.

A comunicarlo è il deputato del Pd Luca Pastorino dopo l’interrogazione presentata alla Camera ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti: “Vorrei ricordare al ministro che la politica può eccome decidere quando fare le opere, così come può studiare strategie operative per evitare l’isolamento conclamato della Liguria”

