Chiavari: l’Istittuo Comprensivo “Della Torre” interpreta il 25 Aprile

Come è ormai tradizione l’Istituto Comprensivo “G.B. Della Torre” rende omaggio alla lotta di liberazione e ai valori democratici della Resistenza, regalando alla città un momento di festa e di riflessione.

“Giovedì 24 aprile, alle ore 20, all’auditorium San Francesco, verrà infatti proposto lo spettacolo dal titolo “Viva la Libertà. Preziosa e fragile”, realizzato dagli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado. Nato da una collaborazione con la Scuola Chiavarese del Fumetto, lo spettacolo prende spunto dalla graphic novel “Una stella per Nella”, realizzata per il Giorno della Memoria del 2021 dalle studentesse chiavaresi Marta De Vincenzi e Maddalena Stellato. “Abbiamo voluto raccontare, attraverso un viaggio nella storia della nostra città negli anni della dittatura fascista – sottolinea il dirigente scolastico, professor Renzo Ronconi – come si sia perduta la libertà, cosa è potuto accadere quando il nostro Paese ne è stato privato, e quanto sangue sia costato smarrirla e riconquistarla. Riprendendo in mano il libretto, stampato quattro anni fa, il pensiero va al giornalista Roberto Pettinaroli, che ne aveva firmato l’introduzione, e che ci ha lasciati pochi giorni fa: sarebbe stato certamente con noi in questa occasione; ed è in qualche maniera, nei valori che ci uniscono, ancora con noi”.

» leggi tutto su www.levantenews.it