Savona. Via libera dal consiglio provinciale all’unanimità all’ampliamento del depuratore comprensoriale a Borghetto e il collegamento tra l’impianto di pretrattamento di Vadino e la fognatura in via del Roggetto ad Albenga.

Le due delibere relative allo schema di convenzione per la realizzazione dei due interventi sono stati approvate questa mattina dal consiglio provinciale.

» leggi tutto su www.ivg.it