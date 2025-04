Euroflora 2025, ecco l’allestimento in anteprima: incognita maltempo sulla prevendita dei biglietti

Genova. Cresce l’attesa per l’inaugurazione di Euroflora 2025, rassegna internazionale dedicata al mondo dei fiori e delle piante. A sette giorni dal taglio ufficiale del nastro e otto giorni dall’apertura al pubblico, prevista per giovedì 24 aprile, il cantiere è in piena attività e si inizia a intuire quello che sarà il colpo d’occhio finale, compreso il nuovo parco in piazzale Kennedy dove sono comparsi i primi alberelli. Stamattina era previsto un sopralluogo col vicesindaco reggente Pietro Piciocchi e il presidente della Regione Marco Bucci, annullato all’ultimo istante a causa della pioggia battente, ma le porte del Palasport si sono aperte comunque per offrire qualche immagine in anteprima dell’allestimento in corso.

“Speriamo che il tempo sia clemente nei prossimi giorni – commenta Mauro Ferrando, presidente del Porto Antico -. I preparativi fervono, ogni giorno si aggiunge un pezzo. Le costruzioni lignee stanno andando avanti, ora si aggiungono le piante, siamo molto soddisfatti dell’attività che stanno svolgendo le persone coinvolte negli allestimenti”. Al momento non vengono forniti dati o stime sulle vendite di biglietti: “Non abbiamo ancora numeri precisi in quanto la curva inizia a crescere nell’ultima settimana e nel periodo dell’evento. Siamo già soddisfatti, ma riteniamo che il clou sarà nei prossimi giorni. L’emotività nell’acquisto in anticipo è dettata sempre dal tempo, quindi speriamo che si sfoghi ora e ci lasci lavorare bene dopo”.

