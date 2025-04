Grande successo per la terza edizione del Career Day a Savona, aziende e candidati concordi: “Un’occasione di incontro preziosa”

Savona. Si è conclusa con grande partecipazione la terza edizione del Career Day, nella suggestiva Sala della Sibilla al Priamar di Savona. Una giornata all’insegna dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, dove aziende, enti e giovani in cerca di opportunità hanno avuto modo di conoscersi, confrontarsi e costruire insieme nuove possibilità per il futuro.

L’evento, ideato e voluto dall’agenzia Generali di Savona zona porto in partnership con IVG, ha visto la presenza di diverse e aziende e partecipanti, tra studenti, laureati e persone in cerca di occupazione. Un’occasione concreta per scoprire nuove strade professionali, lasciare un curriculum e, in molti casi, fare già il primo colloquio.

