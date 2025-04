I giovanissimi atleti del Team Mollica protagonisti del Criterium Jujitsu Interregionale Liguria 2025

Continuano gli appuntamenti sportivi della Asd Team Mollica di Sarzana che nella giornata di domenica 13 aprile ha partecipato a Serra Riccò (GE) al 1° Criterium Jujitsu Interregionale Liguria 2025 riservato ai preagonisti, organizzato dal Comitato Regionale Fijlkam Jujitsu Liguria, una manifestazione che ha visto protagonisti i più giovani atleti appartenenti a 18 società provenienti da tre regioni. Ottimi piazzamenti per tutti i ragazzi allenati dal maestro Stefano Mollica e dal tecnico Gianmarco Alí della ASD Team Mollica, medaglia d’oro per Giulia Baracchini nella categoria U10 -25kg, medaglia d’argento per Andrea Valli nella categoria U12 -36kg, medaglia di bronzo per Mattia Bicchieri U10 -28kg e per Denis Busuioc U10 – 32kg e quinto posto per Andrei Pintile nella categoria U10 -32kg. Nella sede di via del Murello continuano gli allenamenti e la preparazione per i prossimi appuntamenti di livello nazionale e internazionale.

L’articolo Idee regalo originali per feste ed eventi privati a La Spezia proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com